Sterkhouder Genk droomt al van volgende stap: "Honger om te vertrekken"

Jhon Lucumi denkt al na over de volgende stap in zijn carrière. De Colombiaanse verdediger van Genk hoopt snel in een grotere competitie te spelen.

Tegenover Colombiaanse media gaf Lucumi aan dat hij het wel al zou zien zetten Genk achter zich te laten. "Ik heb nog niets concreet vernomen van de geruchten. Ik ben momenteel nog speler van Genk en zal wel zien wat de toekomst brengt." "Natuurlijk is er die natuurlijke honger om naar een andere club te verhuizen in een van de grote competities. Ik droom van de Engelse, Spaanse, Italiaanse of Duitse competitie." Lucumi kwam in 2018 aan in Genk, maar lijkt dus voor langere termijn te willen blijven. Dimitri De Condé gaf wel al aan dat Lucumi niet mag vertrekken aankomende zomer.