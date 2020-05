Standard krijgt in barre tijden een welgekomen financiële meevaller, met dank aan ex-speler

Standard Luik behaalde in tweede zit probleemloos zijn licentie bij het BAS. Toch oogt de financiële toestand aan de boorden van de Maas niet al te rooskleurig. De Rouches krijgen nu wel een steuntje in de rug van de FIFA.

Alpaslan Ozturk kon zich nooit doorzetten in Sclessin. De middenvelder mocht slechts 17 keer opdraven bij de Luikse hoofdmacht en werd al snel uitgeleend aan achtereenvolgens Kasimpasa en Eshisehorsport in de Turkse Süper Lig.

In de zomer van 2016 kwam Ozturk niet opdagen op training bij Standard nadat hij was teruggekeerd naar Turkije voor persoonlijke redenen. Zijn contract werd dan ook verbroken in september van dat jaar.

Standard trok naar de FIFA voor een schadevergoeding en haalt volgens Sudpresse vier jaar later dan toch zijn slag thuis. Ozturk moet 441 000 euro betalen aan de Rouches, een ongetwijfeld welgekomen financiële opsteker.