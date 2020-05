Ook het Patro Eisden Maasmechelen van Stijn Stijnen heeft zijn licentie voor volgend jaar te pakken

Donderdag moest Patro Eisden Maasmechelen voor het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) verschijnen en een dag later kreeg de Limburgse club goed nieuws. Het mag volgend jaar opnieuw aantreden in de hoogste amateurklasse.

Voor het tweede jaar op rij heeft Patro Eisden Maasmechelen zijn dossier met succes verdedigd voor het BAS. De licentiecommissie kende de club geen licentie toe omdat de bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen niet correct betaald waren. Op een eerste zitting bij het BAS kreeg Patro extra tijd om de RSZ-berekeningen toe te lichten.

Dat deed Patro donderdag en een dag later maakte het zelf bekend dat de licentie voor eerste amateurklasse een feit is. "Een gevoel van rechtvaardigheid overvalt de club. Steeds werd een compleet dossier afgeleverd aan de licentiemanager. Telkens kwamen er onnodige bijkomende vragen wat voor veel extra werk heeft gezorgd. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die betrokken was met dit dossier", luidde het bij Patro.