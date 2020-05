Geen transferkoorts voor Belgische revelatie in de Eredivisie

Mike Trésor Ndayishimiye. Leer die naam maar uitspreken, want het laatste heeft u nog niet gehoord over de jonge aanvallende middenvelder. Deze zomer werd hij door NEC uitgeleend aan Willem II, waar hij ontplofte.

Deze winter waren er tal van geïnteresseerden in de 20-jarige Belg, maar clubs stonden machteloos. Willem II beschikte namelijk over een aankoopoptie, die het intussen al gelicht heeft.

"Op het moment dat ik al met andere clubs in verband gebracht werd, had Willem II de optie in de huurovereenkomst met NEC nog niet eens gelicht. Dat gebeurde pas later. Het driejarig contract dat ik met Willem II overeenkwam moet zelfs nog ingaan", legde hij uit bij het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Geen transferkoorts

Aan een transfer dacht de Jonge Duivel in de winter niet en nu zijn er andere prioriteiten. "Ik speelde aan het begin van het seizoen een paar wedstrijden voor NEC. Dus reglementair mocht ik niet eens voor andere clubs uitkomen. Dan hoef je je er ook niet mee bezig te houden. Nu zijn er andere prioriteiten. Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft. Daarnaast leef ik toe naar een herstart van de competitie", aldus Ndayishimiye, die met Willem II Europa in gaat.