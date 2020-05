Over de afwezigheid van Nacer Chadli bij Anderlecht en de interesse van Club Brugge: "Nog geen gesprek gehad met Club Brugge"

De trainingen bij Anderlecht zijn weer aan de gang, maar van Nacer Chadli was er geen spoor op Neerpede. En plots was er de vermeende interesse van Club Brugge in de flankspeler. Wat zegt de entourage van Chadli over zijn situatie?

Anderlecht en Club Brugge willen Nacer Chadli volgend seizoen graag in hun kleuren zien aantreden. Maar voorlopig ligt de Rode Duivel nog een jaar onder contract bij Monaco. "Geen rook zonder vuur, maar ik kan u verzekeren dat er nog geen gesprek is geweest tussen Club Brugge en Chadli", klonk het uit de nabije entourage van Chadli bij RTBF. Ondanks de interesse zou de flankspeler volgend seizoen ook weer gewoon voor Monaco kunnen uitkomen. "Het valt af te wachten hoe ze budgettair met de crisis zullen omgaan. Gaan ze zoals elk jaar enkele goeie spelers aantrekken of kijken ze naar wat ze in de eigen rangen hebben", werd er afgevraagd. Ramadan En waarom is Chadli niet aanwezig op Neerpede? "Hij heeft van de stopzetting gebruik gemaakt om perfect voor zijn kuit te zorgen. Hij volgde het individuele programma op dat de clubdokter hem heeft gegeven. En als hij nog niet is komen opdagen op training, geloof ik dat het door de ramadan komt."