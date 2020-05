Real Madrid en Barcelona moeten honderden miljoenen besparen, Courtois en Hazard zullen verder moeten inleveren

De coronacrisis hakt erin bij de grootste ploegen ter wereld. Zowel Real Madrid als Barcelona gaan de tering naar de nering moeten zetten, schrijft AS vandaag. De Spaanse krant weet dat de twee toonaangevende Spaanse clubs de lonen niet kunnen blijven betalen.

De salarissen moeten verder omlaag. Real had al een akkoord met de spelers van de A-ploeg om tien procent in te leveren, maar dat lijkt niet te volstaan. De Koninklijke zou nog eens een salarisverlaging van 30 procent willen doorvoeren. Dat zou hen toestaan alle 800 medewerkers in dienst te houden.

Real heeft zo'n 741 miljoen euro aan kosten, waarvan het grootste deel naar de inkomens gaat. Ze hadden beraamd om 822 miljoen aan inkomsten te hebben, maar in het beste geval wordt dat verlaagd met 165 miljoen door de coronacrisis.

Hetzelfde probleem bij Barcelona, waar ze ook vrezen zo'n 250 miljoen mis te lopen. Barça heeft zo'n 680 miljoen aan salarissen te betalen, maar het budget dreigt te zakken naar 750 miljoen. Om aan ongeveer 65 procent aan salariskosten te komen, moeten ze voor volgend seizoen 230 miljoen bezuinigen.