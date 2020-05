Samuel Umtiti blesseert zich opnieuw op training bij Barcelona

Bij FC Barcelone zijn ze vrijdag opnieuw beginnen trainen. Ook de eerste blessure is er al want verdediger Samuel Umtiti heeft zich geblesseerd.

Samuel Umtiti heeft zich geblesseerd aan de kuit bij de heropstart van de trainingen, dat heeft de club zelf bekendgemaakt zaterdag. Hoe lang de verdediger out zal zijn, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste blessure van Umtiti dit seizoen. De Franse international blesseerde zich ook al aan zijn voet in september waardoor hij anderhalve maand out was. Ook in oktober, een week na zijn comeback, viel Umtiti twee weken geblesseerd uit met een blessure. Ditmaal aan zijn voet.