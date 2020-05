Dag op dag vijf jaar geleden: 23-jarige Tim Nicot (Beerschot) overlijdt door hartfalen

Maandag is het exact vijf jaar geleden dat de amper 23-jarige Tim Nicot overleden is aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn overlijden zorgde voor een schokgolf in de Belgische voetbalwereld.

Tim Nicot was op 9 mei 2015 een recreatief voetbaltoernooi aan het spelen, wanneer hij plots een hartstilstand kreeg. De linksachter van Beerschot werd afgevoerd naar het ziekenhuis en in een kunstmatige coma gehouden. Twee dagen later overleed de amper 23-jarige Nicot.

Nicot was, enkele weken na de betreurde Gregory Mertens, de tweede jonge voetballer die overleed na hartfalen. Zijn dood zorgde dan ook voor een ware schokgolf in België.

De beloftevolle linksachter kreeg een pakkend afscheid in het Olympisch stadion, dat gevuld was met duizenden fans. Tot op de dag van vandaag applaudiseert men op het Kiel in de veertiende minuut -naar zijn rugnummer-, in nagedachtenis van Tim Nicot.