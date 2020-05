Birger Verstraete op het achterplan verzeild geraakt, terugkeer naar België behoort tot de mogelijkheden

Birger Verstraete begon het seizoen bij Köln als basisspeler, maar sinds de trainerswissel kan de middenvelder zelfs niet meer rekenen op een plekje op de bank. Een transfer dringt zich op.

Verstraete kwam onlangs in opspraak vanwege enkele uitlatingen over het coronabeleid van zijn club. Dat schoot bij de club in het verkeerde keelgat en dat hielp Verstraete niet bepaald bij zijn situatie.

De middenvelder begon het seizoen als vaste waarde, maar geraakte na een trainerswissel op het achterplan verzeild. De 26-jarige Verstraete zou aankomende zomer wel eens voor een transfer komen te staan.

Volgens Het Laatste Nieuws hoopt Verstraete dat hij volgend seizoen bij een Belgische topclub aan de slag kan. De middenvelder was eerder al actief bij onder andere Club Brugge en AA Gent.

Een verlengd verblijf bij Köln lijkt moeilijk. Verstraete zat de laatste acht competitiewedstrijden zelfs niet in de selectie.