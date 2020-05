KBVB heeft geen oren naar vraag Club Brugge: 'Coronageld gaat naar nieuw bondsgebouw'

De UEFA gaf 4.3 miljoen euro 'coronasteun' aan de KBVB. Deze gaat de Belgische voetbalbond gebruiken voor de bouw van het nieuwe bondsgebouw in Tubeke. Vooral Club Brugge is hier niet mee opgezet.

Club Brugge heeft immers gevraagd aan de Pro League om een discussie op te starten met de voetbalbond over de herverdeling van dit geld. Maar... het geld was blijkbaar al verdeeld. Gedeeltelijk dus voor de bouw van kantoren in het nieuwe bondsgebouw in Tubeke. Club Brugge en andere clubs vinden dan de KBVB daarmee eerst zijn eigen belangen behartigt, en niet die van zijn leden.

GvA laat weten dat dit volgens de KBVB een misverstand is en schuift de zwarte piet door naar de UEFA. Die noemen deze 4.3 miljoen euro 'coronasteun', maar in werkelijkheid zou het gaan om een jaarlijks terugkerende uitkering van het HatTrick-fonds, wat door de federaties gebruikt mag worden.

Het wringt bij clubs dat de KBVB, dat het geld maar al te goed kan gebruiken, zonder overleg in het budget opnam.