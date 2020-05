Messi en co mogen zich stilaan opmaken voor herstart: "Weinig besmettingsgevaar tijdens wedstrijden"

De kans bestaat dat de Primera Division hervat wordt vanaf 12 juni. Dat verklaarde Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse Liga. Al blijft het uitkijken naar de evolutie van het aantal coronabesmettingen de komende weken.

'Amper' vijf spelers en drie medewerkers: dat is de balans van het aantal besmettingen bij alle ploegen uit de Spaanse eerste en tweede divisie. In de Spaanse media is Tebas alvast hoopvol gestemd door dit resultaat. "We hadden gedacht dat het tussen de 25 en 30 zou zijn. Hierdoor heb ik er ook goede hoop dat de competitie op 12 juni hervat kan worden."

Tebas geeft mee dat de wedstrijden -uiteraard- achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Er zal ook elke dag gevoetbald worden.

Nog volgens Tebas is er amper besmettingsgevaar tijdens voetbalwedstrijden. "Het coronavirus wordt niet overgedragen door zweet. Er is dus praktisch geen risico op het moment van wedstrijden, al vraag ik met aandrang alle regels te respecteren."