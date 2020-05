Probeert Standard akkoord te ondermijnen? Bizar standpunt, want ze hebben er niks bij te winnen

De mail van Bruno Venanzi in naam van Standard heeft de meerderheid van de Pro League verrast. En niet op een aangename manier. Er leeft het gevoel dat er op die manier nooit een oplossing komt.

Want dat is het wezenlijk verschil tussen wat Club Brugge zondag deed en wat Standard vandaag gedaan heeft. Club Brugge voegde een agendapunt toe voor de Algemene Vergadering van vrijdag. Dat was door de werkgroep ook toegelaten tot zondag middernacht. Wat Venanzi maandag deed was een standpunt, een mening, geven. Het kan dus ook niet meer toegevoegd worden aan de agenda.

Geen reglementering

Bewust een akkoord willen dwarsbomen? Verschillende leden van de Pro League vinden het bijzonder vreemd, want Standard heeft er eigenlijk niets bij te winnen dat Club Brugge geen kampioen zou worden. "Geen zakker, geen kampioen", is de redenering. Als we die volgen zou ook de Europese plaats van Standard geen zekerheid zijn...

Het probleem is dat er een 80 procent meerderheid moet zijn om straks een nieuwe competitieformat door te voeren. Er moet immers beslist worden over iets wat nergens in de reglementen beschreven staat. Een pandemie is niet meteen voorzien in die reglementen en de gevolgen ervan uiteraard ook niet. Als Standard gaat dwarsliggen (ze hebben drie stemmen binnen de Pro League) is er niet veel meer nodig om een akkoord te dwarsbomen.

Het voorstel van Brugge is dat wat het minste rechtszaken en minste miserie gaat opleveren. Maar vooral zou het een akkoord zijn dat het breedst gedragen wordt. Niet alleen intern, maar ook bij analisten zoals Gert Verheyen, Marc Degryse en Peter Vandenbempt, die een competitie met 18 - inclusief Waasland-Beveren, OHL en Beerschot - een evidentie vinden.

Promotiefinale? En wat met 30ste speeldag?

Bij onder andere Gent waren ze dan wel niet gelukkig dat het gelekt werd, maar het is het meest waarschijnlijke scenario. Gent heeft trouwens al aangegeven dat ze erin mee willen gaan. Standard ijvert bovendien om de bekerfinale én de promotiefinale van 1B nog te spelen, Maar als de promotiefinale kan gespeeld worden kan ook de 30ste speelmatch nog gespeeld worden... Genk-KV Mechelen is financieel minstens even belangrijk zijn als OHL-Beerschot. En Gent is dan ook nog niet zeker van zijn tweede plaats.

Het standpunt van Venanzi wordt dan ook met opgetrokken wenkbrauwen ontvangen: hij wil geen kampioen, maar wel Europees voetbal, terwijl dat voor zijn club ook nog niet zeker was. Bij Waasland-Beveren maakt men zich zorgen omwille van de commotie die het veroorzaakt en omdat hun plaats in 1A weer in twijfel wordt getrokken. Maar of Standard hiermee veel gaat bereiken, is de grootste vraag. Frustratie omwille van het licentiedebacle? Niemand die het weet...