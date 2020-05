Werk van Kostic lijkt klaar bij STVV: Dit wordt de nieuwe coach van de Kanaries

Het ziet er naar uit dat Sint-Truiden een opvolger beet heeft voor T1 Milos Kostic, die eerder dit seizoen overnam na het ontslag van Marc Brys. Kevin Muscat moet de nieuwe T1 van de Kanaries worden.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Muscat Brys al zou opvolgen, maar zijn diploma was volgens de UEFA niet in overeenstemming met de Pro License. Die overeenstemming tussen FIFA en Uefa, waardoor -op Kostic na- niets Muscat nog in de weg staat.

GvA weet dat de 46-jarige Kevin Muscat dan ook de nieuwe T1 van STVV zal worden, hoewel dit nog niet officieel gecommuniceerd is. Het zou de eerste Australiër zijn die in onze competitie actief is als T1.