Na knotsgekke campagne verloor Antwerp 27 jaar geleden de finale van Europacup II: "Admira of Steaua, alles aan die campagne was memorabel"

Op dinsdag 12 mei 2020 is het dag op dag 27 jaar geleden dat Antwerp in het Wembleystadion de finale van Europacup II met 3-1 verloor tegen Parma. Toen op het scoreblad en enorm teleurgesteld met het resultaat: Francis 'Cisse' Severeyns.

Cisse Severeyns wiste de openingstreffer van Lorenzo Minotti snel uit, waarna de Great Old opnieuw op achtervolgen werd aangewezen door Alessandro Melli. "Daarna kon het alle kanten op. Ik herinner me nog dat Wim Kiekens vlak voor de 3-1 nog een grote kans had gemist. Met de 3-1 op het scorebord en nog vijf minuten op de klok was het game over", legt Severeyns uit in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Memorabele campagne

"De sfeer in Londen was geweldig en het is onmogelijk om het meest memorabele moment uit die campagne te pikken. Elke match konden we eruit worden gekegeld. In Moskou (Spartak, nvdr.) of thuis tegen Admira Wacker. Daar stonden we 2-0 voor en met een man meer op het veld en toch kwamen ze terug tot op 2-4 (dat was ook de stand na de heenmatch, nvdr.). In de verlengingen winnen we dan met een afgeweken schot. Maar ik herinner me ook de haatdragende fans in Steaua Boekarest."

"Het feit dat elk moment in die campagne memorabel was, want dat was het echt wel, heeft er bij sommige spelers en supporters misschien voor gezorgd dat ze het niet zo lastig hadden met die verloren finale. Maar voor mij was een gigantische teleurstelling", blikt Severeyns terug.

27 jaar later is Severeyns de laatste speler die voor een Belgische club scoorde in een Europese finale en Antwerp de laatste club in de eindstrijd. Misschien moeten we nog eens 27 jaar wachten voordat we zoiets nog eens meemaken. "Als het ooit nog gebeurt! De financiële verschillen tussen België en de Europese top zijn te groot geworden", sluit Severeyns af.