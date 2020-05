Kandidaat-voorzitter van FC Barcelona probeert zieltjes te winnen: "In 2021 moet Guardiola opnieuw coach van Barcelona worden"

Joan Laporta is kandidaat om voorzitter van Barcelona te worden. Tussen 2003 en 2010 zat hij al in die positie en in 2008 lanceerde hij Pep Guardiola als hoofdcoach van het eerste team. Nu wil hij de succescoach opnieuw naar Catalonië halen

Joan Laporta heeft een uitspraak gedaan waar hij zich razend populair mee kan maken bij de fans van FC Barcelona. De kandidaat-voorzitter wil Pep Guardiola terughalen naar de club. "Pep is Barcelona en veel fans willen hem opnieuw als coach. Ik zou hem graag terughalen", liet Laporta optekenen bij TV3. Het contract van Guardiola bij Manchester City loopt in 2021 af, maar dat van Quique Setién, de huidige coach van Barça, pas in 2022. "Ik zal het goede moment afwachten om te praten met de juiste man die in 2021 T1 van Barcelona moet worden", doelde Laporta op Guardiola. Onder Guardiola won FC Barcelona alles wat er te winnen viel. Later trok hij naar Bayern München en Manchester City, maar de grootste trofee, de Champions League, kon hij daar vooralsnog niet winnen.