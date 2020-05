CEO Lommel, Harm van Veldhoven, zwijgt niet langer: "Ze maken er nog een groter kerkhof van, maak er één seizoen met 22 in 1A van"

Lommel SK heeft zijn licentie gekregen na de overname door de Manchester City Group en blijft dus in 1B. Maar wat gaat er met die 1B gebeuren? Harm van Veldhoven, CEO van de club, is hard: "Wij hebben geen stem, alles wordt boven ons hoofd beslist."

Harm, beloften toevoegen aan 1B...

"(Laat ons zelfs niet uitspreken) Belachelijk! (windt zich op) Ik heb ervaring met beloften in de profreeksen. Dat is pure competitievervalsing. De ene week spelen er vijf van de A-kern mee, de week erna niet meer. Die brengen ook geen volk mee. Jong PSV tegen Jong Ajax, daar zat geen tien man hé. Commercieel is dat nul. Nu is het precies van: 'oei, jullie zijn maar met vier meer. We zullen er rap iedereen met een licentie en nog wat beloften bijgooien zodat jullie met 12 zijn'. 1B is al een kerkhof en ze willen er nog een groter kerkhof van maken."

Is hier wel een oplossing voor? Hoe kan je 1B deftig organiseren?

"Volgend seizoen? Niet! Zet gewoon alles uitzonderlijk in 1A en organiseer een competitie met 22. Laat er daarna drie-vier zakken, maar dit is niet meer leefbaar. Dat dit nooit gaat aanvaard worden? Beloftenploegen in 1B vind ik iets belachelijker. Pak nu even iedereen met een licentie op in 1A. Op termijn komt die BeNeLiga er toch en dan zijn de zes topploegen toch weg..."

Je bent hard.

"Ja, door onze situatie hebben we onze stem niet kunnen laten horen, maar nu heb ik lang genoeg mijn mond gehouden. Wat de laatste jaren in 1B gebeurd is, is een regelrechte schande. Geef dit nog één of twee jaar, met corona erbovenop, en er blijven maar zes ploegen over in België. Pas op, voor ploegen als Oostende, Kortrijk, Moeskroen... is het ook al moeilijk hoor."

Het gevoel leeft dat 1B stiefmoederlijk behandeld werd?

"We hebben geen stem binnen de Pro League. Alles wordt boven ons hoofd beslist. Maar ze vergeten dat 1B de basis is. De stap van de beloften naar de eerste ploeg is voor velen te groot. Er moet een tussenstap zijn. Hans Vanaken heeft hier ook een paar jaar zijn ding gedaan voor hij naar Lokeren en Brugge kon gaan. Hetzelfde geldt voor Trossard. Binnenkort trekken 15-jarigen inderdaad allemaal het buitenland."

Je ziet het heel negatief evolueren?

"Ja, binnenkort bekijkt niemand onze competitie nog serieus. Zeker als de nationale ploeg het eens wat minder gaat doen. Ik heb het meegemaakt in Nederland. Ze keken neer op de Belgische competitie, maar nu zijn ze helemaal gedraaid. De rollen zijn omgekeerd. Dat kan even snel weer keren hoor."