Geen voetbal meer in Spanje, Italië en Engeland? Dan zijn Lukaku, Hazard en De Buyne plots 80M euro minder waard

De coronacrisis zal financiële gevolgen hebben voor de clubs, zo veel is intussen duidelijk. Ook de marktwaardes -en straks de transferbedragen- van spelers zullen straks flink wat lager liggen.

KPMG berekende met hoeveel procent de marktwaardes van de twintig spelers met de hoogste waarde zullen dalen. Dat deden ze voor twee scenario's: een waarbij de competitie niet meer hervat wordt en een waarbij alle resterende matchen nog achter gesloten deuren worden afgewerkt.

Het eerste scenario, zoals we wellicht in België gaan krijgen, heeft een groter effect op de marktwaarde (lees een grotere daling). Voor de meest waardevolle speler volgens KPMG, Kylian Mbappé (in februari bedroeg zijn marktwaarde 225 miljoen euro), zou een stopzetting zoals scenario 1 leiden tot een martwaarde van 177M. Met andere woorden een daling van 21,5%. Scenario 2 zou tot een waarde van 188M leiden (-16,6%).

De Belgen

Het adviesbureau maakte die berekening ook voor drie Belgische spelers: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard. Voor laatstgenoemde zou de marktwaarde procentueel gezien het meest dalen. Niet alleen van het drietal Belgen, maar van de volledige top-20.

Eden Hazard - marktwaarde februari: 136M

Scenario 1: 95M (-29,8%)

Scenario 2: 101M (-25,5%)

Kevin De Bruyne - marktwaarde februari: 130M

Scenario 1: 99M (-24,0%)

Scenario 2: 112M (-14,0%)

Romelu Lukaku - marktwaarde februari: 88M

Scenario 1: 75M (-15,3%)

Scenario 2: 80M (-10,0%)