Niet alleen FC Barcelona toont interesse in Miralem Pjanic: Chelsea denkt aan opvallende ruildeal

Miralem Pjanic is grof wild op de transfermarkt. Eerder toonde FC Barcelona al verregaande interesse en ook de centrale middenvelder zou wel oren hebben naar een transfer. Chelsea zou echter roet in het eten willen strooien.

Volgens The Guardian zou Sarri, de ex-manager van Chelsea en nu aan de slag bij Juventus, heel graag opnieuw samenwerken met Jorginho. Chelsea zou dan weer interesse hebben in Pjanic en daarom denken beide clubs aan een ruildeal.

FC Barcelona zou echter de voornaamste kandidaat zijn, maar ook zij zouden een speler in ruil moeten voorstellen. Ze zouden Arthur in de deal willen betrekken, maar de Braziliaan zelf zou graag in Camp Nou blijven voetballen.