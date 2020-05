Kern van Lokeren-Temse krijgt meer en meer vorm: zesde zomeraanwinst is een feit

De kern van Lokeren-Temse voor hun allereerste seizoen in tweede amateurklasse krijgt stilaan vorm. Middenvelder Seppe De Langhe is de meest recente speler die de rangen kwam versterken.

Woensdag kondigde KSC Lokeren-Temse zijn zesde aanwinst aan naar volgend seizoen toe. Seppe De Langhe komt over van Gent-Zeehaven, ook uit de tweede amateurklasse. Voor het ter ziele gegane Sporting Lokeren is De Langhe een oude bekende. Na zijn jeugdopleiding bij Club Brugge kwam hij uit in de hogere jeugdreeksen, de beloften en zelfs even de A-kern van de club.

"Ik ken Gil Van Moerzeke van hier bij de jeugd en toen ik hoorde dat hij bij de fusieclub aan de slag ging, was mijn interesse onmiddellijk gewekt. Ik ken hier nog heel wat mensen en het zal echt deugd doen om weer op Daknam te spelen. Ik brand van ambitie", aldus De Langhe op de clubwebsite.