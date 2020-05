Westerlo en Fenerbahçe zijn bijna rond over verlengd verblijf van sterkhouder

KVC Westerlo ziet een einde komen aan de huurperiode van Berke Özer, maar praat met Fenerbahçe voor een verlengd verblijf van de jonge doelman.

Door de nieuwe Turkse eigenaars van KVC Westerlo haalde de Kempense club het afgelopen seizoen enkele jonge, beloftevolle voetballers uit Turkije naar het Kuipke. Doelman Berke Özer is er daar een van. Nog maar 19 jaar is hij, maar de Turkse goalie toonde zich wel een meerwaarde.

Na 6 clean sheets in 23 matchen komt er in juni een einde aan zijn huurovereenkomst met Fenerbahçe. Volgens Gazet van Antwerpen staan beide clubs dicht bij een akkoord over een nieuwe uitleenbeurt van Özer.

Ook de uitleenbeurt van Recep Gül bij de Kemphanen zit er bijna op. Hij kon niet overtuigen en keert straks terug naar Galatasaray.