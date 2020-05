Er is eindelijk witte rook op komst voor coach Losada bij Beerschot

Bij Beerschot leeft men in onzekere tijden, dat is het minste wat je kan zeggen. De Ratten hopen volgend seizoen in 1A te mogen aantreden en kijken dus vol spanning uit naar de Algemene Vergadering van de Pro League later vandaag.

Of het nu 1A of 1B wordt, bij Beerschot willen ze volgend seizoen nog steeds doorgaan met Hernan Losada. De Argentijn, gepromoveerd van assistent tot hoofdcoach na het ontslag van Stijn Vreven, leidde de club van zijn hart naar een tweede periodetitel en een promotiefinale. Voorzitter Francis Vrancken wou dan ook werk maken van een contractverlenging en volgens Het Laatste Nieuws wordt komend weekend alles op papier gezet en blijft Losada dus ook volgend seizoen T1 bij Beerschot.

Lees ook... De rijke geschiedenis van Beerschot is binnenkort te bewonderen in hun eigen museum