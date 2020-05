Ook bij Beerschot zijn ze ontgoocheld over de beslissing: "Als de tweede promotiewedstrijd niet gespeeld kan worden, willen we niet dat een ploeg stijgt op basis van de eindrangschikking"

Er werd vandaag beslist dat Beerschot en OHL nog een tweede promotiewedstrijd moeten spelen om te bepalen wie er volgend seizoen in 1A zal uitkomen. Als er geen tweede wedstrijd meer zou komen, zal KVC Westerlo promoveren.

Iets waar Walter Damen, de ondervoorzitter van Beerschot, niet gelukkig mee zou zijn. "Het is logisch dat de tweede wedstrijd nog gespeeld moet worden, maar als het door overmacht niet zou gaan, kunnen we ons niet vinden in het voorstel om naar de eindrangschikking te kijken", klinkt het bij Sporza.

Damen heeft uitgelegd dat elke club vooral naar zichzelf kijkt. "Van één grote voetbalfamilie is geen sprake. Het is een vechtscheiding waarbij iedereen duidelijk voor de eigen belangen vecht", aldus Damen

Toch zijn ze bij Beerschot ook tevreden dat er geen nietigverklaring is. "Het Nederlandse scenario, stopzetting zonder kampioen, stijgers en dalers, wilden we absoluut vermijden."