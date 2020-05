Promotiefinale, ten vroegste in juli, zorgt voor praktische problemen: "Spelers benaderen die openstaan voor 1A én 1B"

De Pro League legde de bal in het kamp van OHL en Beerschot. Zij moeten een datum en plaats voor de terugmatch van de promotiefinale in 1B vinden. Zoniet wordt Westerlo de lachende derde.

Peter Willems, CEO van OHL, blikte alvast vooruit naar deze erg speciale wedstrijd. "Eerst wil ik zeggen dat OHL wel degelijk deze match wilde spelen, maar corona gooide roet in het eten. Het is voor ons dan ook niet in het einde van de wedstrijd dat we deze wedstrijd alsnog zullen spelen, al is het uiteraard een nadeel dat we ons thuisvoordeel kwijt zijn."

De vraag is ook wanneer deze match zal kunnen plaatsvinden. Deadline is de start van de competitie, die op zeven augustus geprogrammeerd staat. "De spelers trainen nu nog individueel. De groepstrainingen worden weldra hervat. Neem daar nog vier à vijf weken bij en een korte vakantie... Ja, dan denk ik dat we ten vroegste ergens begin juli zullen belanden", aldus Willems.

Vrij kort voor de competitiestart dus, wat het niet gemakkelijk maakt om de kern samen te stellen. "Dat wordt inderdaad een van de grootste sportieve problemen: wordt het 1A of 1B? Het wordt een heel moeilijke, maar belangrijke oefening om spelers te benaderen die openstaan voor zowel 1A als 1B, zonder daarbij zotte kosten te gaan doen. Want het lijkt me duidelijk dat 1A of 1B een wereld van verschil maakt", besluit de CEO van OHL.