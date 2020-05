Gladbach behaalt makkelijke overwinning op het veld van Frankfurt

Borussia Monchengladbach heeft een goede zaak gedaan in het klassement. Nadat Leipzig eerder op de dag punten verspeelde tegen Freiburg, slaagde Gladbach er wel in om de punten mee te grabbelen.

Monchengladbach en Frankfurt, dat was de 4e tegen de 13e. De uitploeg ging furieus van start en scoorde al meteen in de eerste minuut. Na een mooie combinatie schoot Alhassane Pléa overhoeks binnen.

Frankfurt was nog niet wakker en dat bleek niet veel later nog eens. Na slecht verdedigen kreeg Bensebaïni de bal voor doel, waar Thuram maar binnen te tikken had. Na dat tweede doelpunt viel er nog weinig op te merken in de eerste helft.

Monchengladbach had de wedstrijd volledig onder controle en na een penaltyfout van N'Dicka mocht Bensebaïni na een assist ook een doelpunt achter zijn naam zetten.

In het slotkwartier lukte André Silva nog een treffer, waarna Frankfurt nog even kwam opzetten. Maar de wedstrijd was echter al beslist door de twee vroege doelpunten. Gladbach kruipt door de winst naar een derde plek.