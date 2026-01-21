Interview Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent?

Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent?
Foto: © photonews
Drie dagen na de nederlaag in Charleroi en twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen KAA Gent heeft Vincent Euvrard op de persconferentie een update gegeven over de blessures bij Standard. Josué Homawoo zou kunnen terugkeren in de selectie, terwijl Bernard Nguene op een eerste selectie mag rekenen.

Drie dagen na de nederlaag in de Waalse derby tegen Charleroi, en enkele minuten na de voorstelling van Teddy Teuma, verscheen Vincent Euvrard op de persconferentie om vooruit te blikken op de cruciale thuiswedstrijd tegen KAA Gent van vrijdagavond. De trainer van Standard gaf eerst een update over de blessureboeg en bevestigde de mogelijke terugkeer van Josué Homawoo in de selectie.

"Casper zit nog in de lappenmand, maar iedereen gaat erop vooruit. Voor Bolingoli en El Hankouri zal het nog enkele weken duren. Homawoo staat het dichtst bij een terugkeer: hij trainde vandaag voor het eerst opnieuw met de groep en zou tegen Gent kunnen spelen. Voor Fossey en Karamoko komt die match waarschijnlijk nog te vroeg, maar zij draaien al goed mee met de groep. Beiden zullen zeker beschikbaar zijn tegen Anderlecht."

Bernard Nguene speelklaar

Een andere versterking in de kern is Bernard Nguene, de derde winteraanwinst van de Rouches, die maandag officieel werd voorgesteld. De 19-jarige Kameroener is fysiek klaar en zou tegen de Buffalo’s al minuten kunnen maken.

"Hij heeft alles meegedaan bij Nice, inclusief enkele invalbeurten. Hij trainde gisteren en vandaag mee en is klaar om bij ons in te vallen. Het is afwachten of hij ook kan starten."

"Het is een jonge speler die op alle drie de posities in de aanval kan spelen. Hij is niet heel groot, maar heeft een goede sprongkracht en timing in de lucht. Daarnaast beschikt hij over snelheid, kracht en diepgang, met een degelijke afwerking. Hij kan in een aanval met twee spitsen spelen en op de flank speelde hij bij Nice vooral rechts."

Richting een eerste basisplaats voor Gustav Mortensen en Teddy Teuma

Ook een andere wijziging ligt in het verschiet: de eerste basisplaats voor Gustav Mortensen als linksachter. De Deen viel goed in tegen Charleroi, terwijl Tobias Mohr het de voorbije weken moeilijker had en steeds meer toont dat de linksbackpositie niet zijn natuurlijke rol is.

"Ja, het is een echte optie om hem te brengen. Tobias (Mohr) heeft ons enorm geholpen toen we het moeilijk hadden en speelde een paar heel sterke wedstrijden, zoals tegen Club Brugge. Daarna heeft hij nog enkele maanden goed gepresteerd, maar sinds zijn blessure is het lastiger. We hopen hem vrijer te maken door hem op andere posities te gebruiken. Wat hij brengt, kan ook andere spelers ontlasten. Met zijn ervaring weten we bovendien dat hij altijd kan depanneren als linksachter."

"Net als Teddy is hij goed ingevallen en had hij een duidelijke impact. In dertig minuten gaf hij twee voorzetten en loste hij een schot, dat is niet slecht voor een verdediger. Hij zorgde ook voor vooruitgang in het spel met passes en dribbels en was interessant in de overlappingen."

Teddy Teuma, die enkele minuten vóór zijn coach werd voorgesteld, lijkt eveneens op weg naar zijn eerste basisplaats bij Standard, zeker nu Casper Nielsen voor bijna twee maanden uit is. Het mag duidelijk zijn: de drie eerste wintertransfers van Marc Wilmots zijn meteen inzetbaar.

