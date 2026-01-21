Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog
Foto: © photonews

Anderlecht en Antwerp speuren voortdurend naar jong talent met groeimarge. Dat brengt hen soms op verrassende plekken. Dit keer komen beide Belgische clubs uit bij dezelfde 19-jarige aanvaller... en daarvoor keken ze ver buiten de landsgrenzen.

Anderlecht en Antwerp focussen allebei graag op hun jeugdwerking. De twee ploegen lanceren graag spelers uit de eigen jeugd en gaan ook voortdurend op zoek naar jonge talenten.

Beide clubs hebben nu hun oog laten vallen op dezelfde jonge speler. Daarvoor zijn ze wel bijzonder ver moeten gaan zoeken... Antwerp en Anderlecht kwamen namelijk terecht bij Lokomotiv Plovdiv.

Belgische interesse voor piepjong talent dat in Bulgarije speelt

Volgens transferexpert Rudy Galetti zouden de twee Belgische clubs geïnteresseerd zijn in Christ Longville, een 19-jarige aanvaller die liefst als rechtsvoor speelt. Het jonge talent lijkt iets speciaals te hebben.

Ook het Spaanse Levante en het Zwitserse FC Sion tonen interesse in de aanvaller. Dit terwijl de Ivoriaan nog maar twee (korte) invalbeurten kreeg bij zijn Bulgaarse werkgever.

De geïnteresseerde clubs bekijken zijn situatie en bekijken of het een optie is om hem deze zomer binnen te halen. Van een mogelijke wintertransfer is dus geen sprake.

