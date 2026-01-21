Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

Anderlecht heeft met Danylo Sikan een nieuwe spits beet. De aanvaller komt met veel zelfvertrouwen naar België en vertelde wat de fans van hem mogen verwachten.

Danylo Sikan is officieel een nieuwe speler van Anderlecht. De Brusselse club maakte zijn komst bekend via de officiële kanalen en liet de 24-jarige Oekraïner, overgekomen van Trabzonspor, zich meteen voorstellen aan de supporters.

"Mijn naam is Danylo Sikan, ik ben 24 jaar en aanvaller", opent hij. Over zijn speelstijl is hij duidelijk: "Agressief, meedogenloos en beheerst."

Instinct van een afwerker

"De supporters mogen verwachten dat ik altijd alles geef. Ik zal me volledig inzetten voor Anderlecht", gaat hij verder. "Mijn grootste kwaliteit op het veld is mijn killerinstinct. Ik ben hier en ik ben er klaar voor", besluit Sikan.

Het zijn woorden die de supporters graag zullen horen. Het vertrek van Kasper Dolberg werd niet correct opgevangen en dus hoopt de club nu zijn nieuwe 'killer' beet te hebben.

Sikan brengt ervaring mee uit de Champions League en is ook international. Hij moet de aanvalslinie van paars-wit versterken en is de tweede winteraanwinst van Anderlecht, na de komst van doelman Justin Heekeren.



