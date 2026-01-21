Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

Het Belgische voetbal heeft de reputatie een echt trainerskerkhof te zijn... maar ook een wereld waarin je vooral kansen krijgt als je de juiste makelaar en de juiste connecties hebt. En wat als dat nu stilaan aan het veranderen is?

Een snelle blik op de top zes levert een opvallende vaststelling op: van de zes ploegen – die op dit moment de laatste Play-offs uit de geschiedenis van de Pro League zouden vormen – is er slechts één trainer ouder dan 50 jaar. Dat is Besnik Hasi (54), de coach van RSC Anderlecht. Een club waar het voor jonge trainers traditioneel moeilijk is om door te breken, al hebben de Mauves dat de voorbije jaren wel geprobeerd met onder meer Vincent Kompany en David Hubert.

De Belgische top verjongt

David Hubert is met zijn 37 jaar zelfs nog geen veertiger en de jongste coach in deze top zes. Voor hem is dit waarschijnlijk een sleutelseizoen voor zijn verdere carrière. De anderen naderen stilaan de vijftig: Wouter Vrancken beschikt over bakken ervaring en bevestigt bij STVV dat hij momenteel een van de interessantste trainers in het Belgische voetbal is. Ivan Leko is met zijn 47 jaar nog relatief jong, zeker gezien zijn indrukwekkend cv en zijn prijzen bij Club Brugge en Antwerp.

Fred Vanderbiest is 48 en beleeft het jaar van de doorbraak in zijn trainerscarrière, die tot dusver te vaak beperkt bleef tot een rol als assistent – een rol die hij zelf nochtans graag opnam. Rik De Mil is dan weer pas 44 en werd lange tijd gezien als het nieuwe lievelingetje van het Belgische trainersgilde.

Taquin, Oosting en Mazzù: de enige vijftigers buiten de top zes

Die trend beperkt zich niet tot de top zes, maar is zichtbaar in de hele Jupiler Pro League. Een coach als Vincent Euvrard (43) staat symbool voor de toekomst, veel meer dan Mircea Rednic, de keuze van Marc Wilmots aan het begin van het seizoen – een foute inschatting die snel werd rechtgezet, wat op zich een goed teken is. Hans Cornelis is even oud en zijn aanstelling werpt vruchten af bij Charleroi, ook al weten we dat die keuze deels financieel ingegeven was.

Wie het klassement bekijkt van plaats zeven tot helemaal onderaan, vindt slechts twee trainers ouder dan 50 jaar: Joseph Oosting (53), die ons kampioenschap nog maar net ontdekt heeft, en Felice Mazzù (59), die ondanks moeilijke passages na Union zijn krediet behoudt.



Frédéric Taquin is 50, maar beleeft pas zijn eerste seizoen in 1A en zorgt voor een frisse wind in het Belgische voetbal. Alle anderen schommelen tussen 32 jaar – Milk Haykon, trainer van Dender – en 46 jaar – Sven Vandenbroeck, coach van Zulte Waregem.

Natuurlijk zijn deze keuzes deels ingegeven door financiële overwegingen, in een seizoen vol onzekerheid rond tv-rechten en de hervorming van de competitie. Maar na jaren van stoelendansen lijkt het tijdperk van de ‘oude potten’ eindelijk voorbij.