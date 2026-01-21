Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Belgische voetbal heeft de reputatie een echt trainerskerkhof te zijn... maar ook een wereld waarin je vooral kansen krijgt als je de juiste makelaar en de juiste connecties hebt. En wat als dat nu stilaan aan het veranderen is?

Een snelle blik op de top zes levert een opvallende vaststelling op: van de zes ploegen – die op dit moment de laatste Play-offs uit de geschiedenis van de Pro League zouden vormen – is er slechts één trainer ouder dan 50 jaar. Dat is Besnik Hasi (54), de coach van RSC Anderlecht. Een club waar het voor jonge trainers traditioneel moeilijk is om door te breken, al hebben de Mauves dat de voorbije jaren wel geprobeerd met onder meer Vincent Kompany en David Hubert.

De Belgische top verjongt

David Hubert is met zijn 37 jaar zelfs nog geen veertiger en de jongste coach in deze top zes. Voor hem is dit waarschijnlijk een sleutelseizoen voor zijn verdere carrière. De anderen naderen stilaan de vijftig: Wouter Vrancken beschikt over bakken ervaring en bevestigt bij STVV dat hij momenteel een van de interessantste trainers in het Belgische voetbal is. Ivan Leko is met zijn 47 jaar nog relatief jong, zeker gezien zijn indrukwekkend cv en zijn prijzen bij Club Brugge en Antwerp.

Fred Vanderbiest is 48 en beleeft het jaar van de doorbraak in zijn trainerscarrière, die tot dusver te vaak beperkt bleef tot een rol als assistent – een rol die hij zelf nochtans graag opnam. Rik De Mil is dan weer pas 44 en werd lange tijd gezien als het nieuwe lievelingetje van het Belgische trainersgilde.

Taquin, Oosting en Mazzù: de enige vijftigers buiten de top zes

Die trend beperkt zich niet tot de top zes, maar is zichtbaar in de hele Jupiler Pro League. Een coach als Vincent Euvrard (43) staat symbool voor de toekomst, veel meer dan Mircea Rednic, de keuze van Marc Wilmots aan het begin van het seizoen – een foute inschatting die snel werd rechtgezet, wat op zich een goed teken is. Hans Cornelis is even oud en zijn aanstelling werpt vruchten af bij Charleroi, ook al weten we dat die keuze deels financieel ingegeven was.

Wie het klassement bekijkt van plaats zeven tot helemaal onderaan, vindt slechts twee trainers ouder dan 50 jaar: Joseph Oosting (53), die ons kampioenschap nog maar net ontdekt heeft, en Felice Mazzù (59), die ondanks moeilijke passages na Union zijn krediet behoudt.

Lees ook... Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Frédéric Taquin is 50, maar beleeft pas zijn eerste seizoen in 1A en zorgt voor een frisse wind in het Belgische voetbal. Alle anderen schommelen tussen 32 jaar – Milk Haykon, trainer van Dender – en 46 jaar – Sven Vandenbroeck, coach van Zulte Waregem.

Natuurlijk zijn deze keuzes deels ingegeven door financiële overwegingen, in een seizoen vol onzekerheid rond tv-rechten en de hervorming van de competitie. Maar na jaren van stoelendansen lijkt het tijdperk van de ‘oude potten’ eindelijk voorbij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent

Meer nieuws

LIVE: Union begint goed in München Live

LIVE: Union begint goed in München

21:14
'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

21:20
Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent? Interview

Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent?

20:20
Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

21:00
Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

13:15
Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan" Interview

Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan"

16:30
Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

20:00
Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

17:30
2
Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

19:20
OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

19:40
David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

17:00
2
Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

18:00
Anderlecht komt met groot nieuws over Marco Kana

Anderlecht komt met groot nieuws over Marco Kana

18:40
Moet Club Brugge Jashari nog een bonus betalen voor de Gouden Schoen?

Moet Club Brugge Jashari nog een bonus betalen voor de Gouden Schoen?

19:00
Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

18:20
🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard"

🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard"

14:40
9
Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

16:15
Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

15:50
1
Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

15:00
2
OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

15:09
4
Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

12:20
17
Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

14:30
1
OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

13:54
9
Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

13:30
Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

11:37
2
Na Lukaku is ook andere Rode Duivel helder over terugkeer naar Anderlecht

Na Lukaku is ook andere Rode Duivel helder over terugkeer naar Anderlecht

13:00
3
Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

12:00
2
OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

12:13
9
KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

12:40
1
Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

11:21
43
Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

11:00
1
Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

08:00
36
Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

10:30
2
"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

10:15
1
Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Bayern München - Union SG: 0-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Newcastle United - PSV: 1-0 FCBalto FCBalto over FK Qarabag - Eintracht Frankfurt: 3-2 Venom#13 Venom#13 over OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor w-b forever w-b forever over 🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard" Pé_1 Pé_1 over Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie RememberLierse RememberLierse over Charleroi - Club Brugge: 2-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen Swakken Swakken over OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved