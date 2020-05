Wat OHL en Beerschot niet zagen aankomen: voorstel van Westerlo als stijger kwam uit... 1B

Er komen steeds meer details naar buiten over wat er allemaal in de achterkamers van de Pro League geregeld werd. De benadeelde ploegen zijn intussen wel bekend. Maar hoe kwamen ze nu toch nog op het idee om de optie Westerlo in 1A open te laten?

Het verhaal is eigenlijk redelijk vreemd. Donderdag was er een akkoord binnen de werkgroep om naar 18 clubs, beperkte play-offs, belofteploegen in 1B... te gaan. De leden van de werkgroep belden gretig rond naar verschillende clubs dat er een akkoord gevonden was.

Er werd ook gevraagd om reeds te starten met lobbyen om de 80% rond te krijgen. Enkel Michel Louwagie lag nog dwars, maar die zou zich neerleggen bij de meerderheid omdat uiteindelijk AA Gent de grootste winnaar was bij een stopzetting van de competitie.

Rijke 1B-clubs

De Raad van Bestuur ging normaal gezien het voorstel van de werkgroep voorleggen aan de Algemene Vergadering. Dat was de afspraak en stond op de agenda. Tot Louwagie ook Mehdi Bayat en Bruno Venanzi aan zijn kant kreeg en het drietal zich formeel kantte tegen het voorleggen van het voorstel van de werkgroep.

Bayat zorgde voor 1,5 miljoen van de KBVB dat solidair verdeeld zou worden en de K11 werd er op gewezen dat ze moesten opletten voor de “rijke” clubs uit 1B. En ineens kwam er dus het huidige voorstel op tafel. Niet van de werkgroep maar wel van de Raad van Bestuur en management van de Pro-League. Brugge plooide ook omdat ze de nietigheid van de competitie ten alle prijze wilden vermijden.

Maar dan was de vraag wat er met de promotiematch moest gebeuren. Eerst werd er geopperd om Beerschot kampioen te maken omdat zij bij het stopzetten van de competitie de heenmatch gewonnen hadden. Maar dat vond geen meerderheid. Dan moest er maar gespeeld worden, desnoods in Duitsland vond Bayat. Maar wat als de burgemeester van Leuven de wedstrijd niet wilde laten doorgaan? Dan toch maar beide clubs laten promoveren? Veel vragen... Maar ineens kwam Philippe Bormans - CEO van Union en vertegenwoordiger van de 1B-clubs - met een voorstel.

Westerlo erdoor geduwd

Waarom niet Westerlo, dat het meeste punten had globaal gezien, laten stijgen? Nochtans had Bormans de voorbije weken geen kans voorbij laten gaan om officieel te zeggen dat Westerlo eigenlijk geen kans maakte en dat het reglementair gezien onmogelijk was. Uiteraard sprong heel 1A op dat voorstel, want het werd gedaan door de man die de belangen van 1B moest verdedigen.

De optie “Westerlo” zou wel nooit goedgekeurd kunnen worden. Die oplossing werd ook snel gevonden. Het moest een package deal worden. Deze werd enkele uren voor de Algemene vergadering naar de clubs gestuurd. Wie niet akkoord ging met ALLE punten in het voorstel kreeg geen geld van de KBVB of de Pro League... Leuk gevonden, dat voorstel, maar hoe legaal dit allemaal is zal in de komende weken blijken. Verschillende clubs tekenden reeds voorbehoud aan en Waasland-Beveren kondigde reeds aan naar de rechtbank te stappen.