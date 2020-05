OHL stelt zich vragen bij werkgroep: "In hun voorstel kregen Beerschot en OHL drie seizoenen geen TV-gelden"

Een van de ploegen die de wenkbrauwen moest fronsen na de stemming, was ongetwijfeld OHL. Het leek er lange tijd naar uit te zien dat OHL een van de achttien eersteklassers zou gaan worden. Zover kwam het echter niet.

In een (online) persconferentie gaf Peter Willems, CEO van OHL, meer tekst en uitleg bij de beslissingen van de Pro League. Het hoeft geen betoog dat Willems ontgoocheld is.

"Ik stel me vragen bij wat de werkgroep, behalve ruziemaken, de voorbije weken gedaan heeft. Want voor alle duidelijkheid: OHL is nooit gehoord geweest. Zelfs niet ingelicht. Wij moesten alles via de pers vernemen. Ik wil daarbij niet te negatief doen. OHL is nog steeds constructief en we willen er alles aan doen om de promotie op een sportieve manier af te dwingen. Maar ik kan niet ontkennen dat ik gedegouteerd ben door de manier van werken."

"Uiteraard heerst er bij ons ontgoocheling, want OHL stond op enkele uren van 1A. Maar ook in het geval van achttien clubs in 1A waren we niet helemaal akkoord met wat voorgesteld werd. Zo werd er namelijk opgelegd dat Beerschot en OHL gedurende drie seizoenen geen TV-gelden zouden krijgen als ze zouden promoveren naar 1A."

Dat Westerlo wel eens de lachende derde in het promotieverhaal zou kunnen worden, wordt door Willems met veel ontsteltenis onthaald. "Voor alle duidelijkheid: dit gaat me niet om Westerlo, een erg sympathieke club. Maar het is niet meer dan logisch dat enkel OHL en Beerschot, zowel sportief als juridisch gezien, aanspraak mag maken op promotie. Of we juridische stappen zullen zetten als Westerlo zal promoveren? Daar beraden we ons momenteel over, maar het lijkt me logisch van wel", besluit Willems.