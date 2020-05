'Juventus en Barcelona bereiken akkoord: 25 miljoen én drie spelers betrokken', met dat geld overweegt Barcelona monsterbod

Barcelona is dichtbij een deal met Juventus. In die deal zijn Pjanic en De Sciglio betrokken voor Juventus, Nelson Semedo voor Barcelona. En Barcelona zou er nog eens 25 miljoen euro bovenop krijgen.

Met De Sciglio en Nelson Semedo ruilen Barcelona twee rechtsbacks uit. Maar de waarde van Semedo wordt veel hoger ingeschat, want Barcelona krijgt er ook nog eens middenvelder Miralem Pjanic én 25 miljoen euro bovenop.

Semedo is een vaste pion in de basis bij Barcelona. Pjanic is dat ook bij Juventus. De Sciglio werd dan weer meer back-up beschouwd.

'Klaarmaken voor monsterbod'

Bronnen denken dat Barcelona met deze deal nu een monsterbod van boven de 100 miljoen euro aan het voorbereiden is om Lautaro Martinez los te krijgen bij Inter Milan. De Argentijn staat al langer op het verlanglijstje van Barça, ook sterspeler Messi wil zijn landgenoot er graag bij.