Sterspeler van Arsenal laat zich opnieuw van een slechte kant zien: "Hij riskeert een sanctie"

Alexandre Lacazette heeft zich opnieuw van een slechte kant laten zien. De aanvaller van Arsenal is namelijk gefilmd op het moment dat hij lachgas lijkt te gebruiken. Bij de club zijn ze niet tevreden en Lacazette zou zelfs een sanctie riskeren.

Het is niet de eerste keer dat Lacazette lachgas gebruikt. Eerder was hij ook al op een feestje te zien waarbij hij gebruik maakte van lachgas. Toen was hij niet alleen, want volgens Het Nieuwsblad waren ook Aumabeyang en Özil toen van de partij.

Nu zou Lacazette het gedaan hebben met enkele vrienden. Volgens L’Équipe is Arsenal niet tevreden met het filmpje en willen ze situatie intern behandelen. De kans bestaat dat de aanvaller van de Engelse topclub een sanctie krijgt.