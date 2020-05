Club Brugge vreest vertrek sterkhouders niet: "Onze scountingsmachine is sterker dan ooit"

Zondag vierde Club Brugge zijn zestiende landstitel. Haast iedereen is het erover eens dat Club Brugge deze titel verdiend heeft. In de kampioenenshow blikte voorzitter Verhaeghe tevreden en fier terug op dit seizoen, maar kijkt hij ook vol ambitie uit naar komende jaargang.

Over de beslissingen in de Pro League wilde Verhaeghe niets kwijt. Over het nu definitief afgelopen seizoen des te meer. "Wij zijn de oververdiende kampioen na zo'n dominant seizoen."

Mogelijk volgt nog de kers op de taart, want ook de bekerfinale blijft mogelijk. "Dat stemt me erg tevreden. Ik voel bij spelers en staf een erg grote honger naar die dubbel."

Toch blikt de voorzitter van Club Brugge ook al vooruit naar volgend seizoen. "Het wordt aanpassen, want de mercato zal duren tot 15 oktober. Maar dat maakt onze ambitie er niet minder op: we willen zo lang mogelijk blijven strijden op drie fronten."

"We hebben een goede kern, die we met enkele gerichte aankopen willen versterken. Dat Dennis en Diatta mogelijk zouden vertrekken? Ook Izquierdo was moeilijk te vervangen... Geloof me, onze scoutingsmachine is beter dan ooit en wij zullen met een sterk elftal aan de start van het nieuwe seizoen staan", besluit Verhaeghe.