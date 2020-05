Beerschot speelt voortaan in truitjes van eigen huismerk

Beerschot zal vanaf volgend seizoen hun eigen huismerk op de markt brengen, dat liet de club via de officiële kanalen weten. Het huismerk krijgt de naam 'Thirteen'.

De naam komt uiteraard voort uit het stamnummer van de club. Het logo is de latijnse versie 'XIII'. Vergeet Nike, Adidas en Joma. Vanaf volgend seizoen komt er XXI op de truitjes van Beerschot te staan.

De club kondigde de nieuwe opzet aan onder de slogan 'Our number, our brand'. Bedoeling is dat er naast de wedstrijdtruitjes ook een hele boel aan merchandising op de fans losgelaten wordt.

Het lumineuze idee maakt van Beerschot de eerste club in het land die haar eigen huismerk op het shirt zal dragen.

Het is niet het eerste nieuwe idee dat tijdens de coronacrisis bekendgeraakt van Beerschot. Eerder was er ook al de opening van het museum in hun eigen stadion. Daarover leest u meer HIER.