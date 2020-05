De rijke geschiedenis van Beerschot is binnenkort te bewonderen in hun eigen museum

Beerschot gaat investeren in een eigen museum. Dat heeft de club donderdagnamiddag bekendgemaakt via hun officiële website.

Beerschot gaat werk maken van een eigen museum. Dat museum zal zich bevinden in hun Olympisch Stadion. De bedoeling van het museum is dat de rijke geschiedenis er zal worden tentoongesteld. De club zal daarvoor ook investeren in de aankoop van waardevolle stukken.

Al rekent de club ook op de steun van de supporters. Zij mogen die waardevolle stukken ook aanbrengen en zo bijdragen aan de opbouw van het museum.

Het is ondervoorzitter Walter Damen die het project zal leiden en hoofsponsor DCA steunt het project. De coördinatie zal worden uitgevoerd door Danny Geerts, die naast schrijver ook fervent supporter is van de club.

Walter Damen is in zijn nopjes met het nieuwe project. “Deze club heeft hier behoefte aan. We mogen ons roemrijk verleden zeker in de belangstelling zetten. Het verleden bepaalt dikwijls de toekomst. Een toekomst waar hard aan gewerkt wordt. We hebben de laatste jaren enorme stappen gezet. Het verleden, heden en toekomst combineren, is de kracht van een traditieclub. En dat is Beerschot. Gisteren. Nu. En morgen.”