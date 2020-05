Dries Mertens laat hart van goud zien en ontvangt gepest jongetje thuis

Dries Mertens heeft nog maar eens laten zien over een goede hart te beschikken. De aanvaller van Napoli ontving een gepest jongetje in zijn huis om hem een hart onder de riem te steken.

Terwijl de pers maar niet genoeg krijgt van het speculeren over de toekomst van Dries Mertens (daarover lees je meer HIER), houdt Mertens zich vooral met andere zaken bezig. Zo ontving Mertens maandag Umberto Buono bij hem thuis.

De jongen was viraal gegaan, al had hij het zelf liever anders gezien. In een filmpje was te zien hoe een groep jongeren in een verhitte discussie geraakt met Buono en hem daarna enkele rakken klappen verkoopt.

Een ondernemer uit Napoli had dit filmpje gezien en riep de hulp in van zijn goede vriend Lorenzo Insigne om het slachtoffer een hart onder de riem te steken. Insigne sprak een videoboodschap in en verstuurde een gesigneerd shirtje.

Maar dat was niet voldoende voor Mertens, die een stap verder ging. Mertens zocht zelf contact met de jonge Buono en nodigde hem thuis uit. Daar namen de twee enkele foto's en gaf Mertens zelf ook nog een gesigneerd shirtje mee.

Voor Buono kon de dag al niet meer stuk en hij zette de foto's met Mertens dan ook meteen online.