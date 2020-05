Mo Messoudi met veel vragen rond promotiematch OHL-Beerschot: "Zo'n belangrijke match spelen en vier maanden geen deftig oefenduel?"

Net als vele waarnemers van het Belgische voetbal werd Mo Messoudi vrijdag verrast door de beslissingen van de Pro League. "Ik had ook 18 clubs verwacht, maar ergens vind ik het wel logisch." Behalve dan wat iedereen onlogisch vindt: "Die finalewedstrijd is wel vreemd."

"Nee, ik had niet gedacht dat die beslissing uit de bus ging vallen", vertelt Messoudi ons. "Ik dacht dat ze naar 18 gingen gaan en daarna afslanken. Ik vind het heel bizar dat de clubs hun eigen toekomst bepalen. Maar als clubeigenaar zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen: mijn eigen belangen verdedigen. De financiële belangen zijn immers zo groot."

Ik heb vorig seizoen ook aanbiedingen laten schieten omdat we niet wisten in welke reeks we gingen spelen

Het is voor Messoudi en vele andere analisten het teken dat er iets moet veranderen. "Een onafhankelijke leiding van de Pro League, daar zijn we héél dringend aan toe. Kijk, in se vind ik de beslissingen wel correct, behalve voor OHL en Beerschot, die aan hun lot worden overgelaten. Die wedstrijd spelen, ok, maar in deze omstandigheden?"

"Voor Beerschot is het het tweede jaar op rij dat ze net voor de competitie begint gaan weten in welke reeks ze spelen. Ik weet hoe moeilijk dat is, ook voor de spelers. Ik was er vorig seizoen nog bij Beerschot en ging een contractverlenging krijgen bij promotie. Ik had intussen ook al wel wat aanbiedingen laten schieten. Nee, voor Beerschot en OHL is dit zeer lastig", vindt Messoudi. "Als ik van beide clubs was, zou ik toch eens samenzitten met de Veiligheidsraad om een uitzondering te vragen en vroeger te mogen spelen."

Ik vind dat hallucinant, ook naar blessures toe

Contracten, sponsors, abonnementen... Alles staat on hold bij de twee clubs. "Ik vind die beslissing niet verdedigbaar. Ook niet voor de spelers. Dus straks moeten ze een superbelangrijke match spelen terwijl ze misschien vier maanden geen deftige oefenwedstrijd gespeeld hebben? Je kan straks misschien elf tegen elf spelen op training, maar dat is niet hetzelfde. Ik vind dat hallucinant, ook naar blessures toe. En Leuven krijgt dan nog niet dezelfde kansen, want de terugmatch is zonder publiek."