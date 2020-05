Thorgan Hazard ontvangt felicitaties van grootste concurrent na puike wedstrijd

Thorgan Hazard vatte de heropstart van de Bundesliga meteen goed aan en kon tegen Schalke 04 meteen een doelpunt en een assist achter zijn naam zetten. Aangezien er enkel in de Bundesliga gespeeld werd dit weekend, ging zijn prestatie dan ook al snel rond.

Ook Yannick Carrasco, collega én grootste concurrent van Thorgan Hazard bij de Rode Duivels, zag de Belg flitsen. "Ik heb hem dan ook meteen na de wedstrijd een berichtje gestuurd om hem te feliciteren met zijn geweldige match."

Carrasco was naar eigen zeggen heel blij om te zien dat het voetbal terug is. "Het was er wel aan te zien dat de wedstrijden niet op volle intensiteit gespeeld werden, maar iedereen snakte naar de terugkeer van onze sport", liet Carrasco optekenen aan RTBF.

Carrasco hoopt zelf ook weer snel op het veld te staan, al zal dat dan wel zonder publiek zijn. "Ik wil weer voetballen, ja. Ik heb al eens bij Monaco achter gesloten deuren gespeeld. Dat is heel akelig, want elk geluid weergalmt in het stadion. Bij Monaco viel dat stadion nog wel mee qua grootte, bij Atlético Madrid is dat wel wat anders."

Carrasco kwam ook nog even terug op zijn transfer naar China. "Spijt heb ik niet, het was een leerrijke ervaring. We speelden daar wel altijd in volle stadions en de fans beleven het voetbal daar erg intens. Het heeft mij wel geholpen in de situatie nu te relativeren."