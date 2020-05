Gianluigi Buffon had opvallend voorbeeld toen hij nog jong was: "Om de tijd te doden deed hij een salto"

Gianluigi Buffon zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de beste doelmannen aller tijden. De Italiaan kwam ondertussen ook al tot meer dan 100 wedstrijden in de Champions League en in het kader van die prestatie werd hij geïnterviewd door UEFA.

Tijdens het interview doet Buffon een opvallend weetje uit de doeken. Buffon had een wel heel opvallend voorbeeld toen hij nog jong was. "Ik kan het mij nog goed herinneren wanneer ik voor het eerst besefte dat ik doelman wou worden. Dat was tijdens de Wereldbeker in 1990, die in Italië plaatsvond."

"Het was de openingswedstrijd tussen Argentinië en Kameroen. En bij Kameroen stond Thomas N'Kono in doel. Hij deed eigenlijk niet echt iets speciaal qua reddingen, maar om de tijd te doden deed hij af en toe een voorwaartse salto of smeet hij de bal eens vanachter zijn rug."

De Kameroener bleek een grote bron van inspiratie te worden voor Buffon. "Het was op dat moment dat ik doelman wou worden. Het was ongewoon wat hij deed en iedereen in Italië keek er raar van op, maar ik vond het geweldig."

Wij zijn blij dat N'Kono op die manier een van de beste doelmannen ter wereld heeft overtuigd zich op een carrière als doelman te richten.