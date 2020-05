Moet Martinez in zijn rol van technisch directeur zichzelf dan mogelijk ontslaan? "Ik hoop dat de bondscoach een goeie job doet"

Een goeie vraag voor Roberto Martinez: wat als de resultaten van de Rode Duivels tegenvallen en zijn positie begint te wankelen? Normaal gezien is het dan aan de technisch directeur om de knoop door te hakken. Maar ja, dat is dan ook Martinez die over zijn eigen lot moet beslissen?

"In 2016, toen ik begon, had dit niet gekund. Maar nu begrijp ik veel beter hoe het in België allemaal functioneert. Die dubbele rol is er vooral om zaken doorgedrukt te krijgen", aluds Martinez. "Ik ben er zeker van dat als de resultaten zouden tegenvallen, niet alleen op het veld maar ook die van mijn werk als TD, er zeker mensen zullen zijn die me zullen terugfluiten." Maar stel dat... "De bondscoach en de technisch directeur komen goed overeen", grapt Martinez. "We hebben dezelfde visie. Ik verwacht geen problemen. Ik hoop dat de bondscoach een goeie job doet en dat ik hem dat als technisch directeur kan zeggen."