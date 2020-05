Revelatie in de Premier League wordt gevolgd door enkele grote Europese ploegen

De 24-jarige Adama Traoré (28 wedstrijden en 4 doelpunten in de Premier League dit seizoen) heeft niemand onberoerd gelaten en hij heeft het niet alleen te danken aan zijn imposante spieren.

Adama Traoré genoot tot nu toe al van een prachtig seizoen bij Wolverhampton, waar hij een reeks topprestaties kon neerzetten in de Premier League en de Europa League. Het is dan ook geen toeval dat een aantal grote teams nu naar hem kijken.

Volgens de Birmingham Mail willen Manchester City, Liverpool en meer recentelijk Manchester United de Spaanse vleugelspeler in dienst nemen. Barcelona zou ook een oogje in het zeil houden op de speler die bij La Masia en Real Madrid is opgeleid. Het is nog niet duidelijk hoeveel Wolverhampton voor de flankaanvaller zou willen.