Dit strijkt de bondscoach vanaf nu op na zijn contractverlenging

De KBVB wist dat ze diep in hun zakken moesten tasten om Roberto Martinez te houden. Zijn zaakwaarnemers stonden sterk aan de onderhandelingstafel en dus werd Martinez de best betaalde bondscoach ooit in België.

Martinez verdient volgens VTM Nieuws zo'n 3,5 miljoen euro netto, inclusief bonussen. Dat maakt hem met afstand de best betaalde bondscoach ooit. De onderhandelingen stonden even on hold omdat zijn zaakwaarnemer, Jesse De Preter, zelf sukkelde met COVID-19, maar uiteindelijk kwamen ze er nog vrij vlot uit.