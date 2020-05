Axel Witsel hoogst onzeker vier dagen voor ultieme clash met Bayern München

Er komen cruciale dagen aan voor Borussia Dortmund in de strijd om de landstitel en een van de steunpilaren, Axel Witsel, is twijfelachtig voor het komende tweeluik.

Borussia Dortmund krijgt in drie dagen tijd twee zeer te duchten tegenstanders voorgeschoteld in de Bundesliga. Zaterdag 23 mei nemen de manschappen van Lucien Favre het op tegen het Wolfsburg van Koen Casteels (vijfde in de stand) en op dinsdag 26 mei staat de clash tegen competitieleider Bayern München te wachten.

In de eerste partij kunnen de Borussen geen beroep doen op Axel Witsel. Hij is nog niet hersteld van zijn spierblessure die hem ook al aan de kant hield tijdens het heropeningsweekend van de Bundesliga.

Favre gaf al aan dat Witsel niet zal afreizen naar Wolfsburg. Over de levensbelangrijke ontmoeting met Bayern -het onderlinge verschil bedraagt vier punten- loste Favre niets. Voor Dortmund zou het alvast een flinke aderlating zijn als de Rode Duivel er niet bij is...