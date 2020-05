Boomlange doelman blijft Westerlo twee jaar langer trouw: "Wil mezelf nog zien als doelman van deze club in 1A"

De reus van KVC Westerlo blijft nog twee jaar langer actief in het Kuipke. Kristof Van Hout is al sinds 2015 actief bij de Kemphanen.

Westerlo heeft Kristof Van Hout tot medio 2022 vastgelegd. De boomlange doelman (2m08) was dit seizoen derde keus na Berke Özer en Koen Van Langendonck en zal volgend seizoen diezelfde rol krijgen. De Kemphanen willen Özer immers nog een jaar langer huren van Fenerbahçe.

De ex-doelman van Genk, Standard en Kortrijk is ook als beloftentrainer aan de slag bij KVC Westerlo, maar hij wil eerst nog het maximale halen uit zijn carrière als doelman. "Ik hoop in de eerste plaats mezelf zo snel mogelijk te zien als doelman van onze club in 1A! Ik start met nog meer ambitie aan het nieuwe seizoen", aldus Van Hout op de Westelse clubwebsite.