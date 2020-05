KV Oostende viert einde van bijzonder tumultueus seizoen met oude bekende op training

Een seizoen zoals het huidige wil men bij KV Oostende geen tweede keer meemaken. Nu het er definitief opzit klinkt er ook een flinke zucht van opluchting door de kuststad.

Ondanks een sterk seizoensbegin is KV Oostende helemaal weggezakt in het klassement en verkeerde de club tot op de laatste speeldag in de degradatiezonde. Daarbovenop kwamen dan ook nog eens de hele soap rond de overname en de licentieperikelen.

Maar de kustploeg haalt opgelucht adem en overleefde alle hindernissen. Op 22 mei kwamen de spelers voor een laatste keer samen om te trainen. Uiteraard met de regels omtrent social distancing in acht genomen.

It's a wrap ! De laatste (social distance) training vh seizoen 2019-2020. Mét een special guest die vandaag weer even mee trainde @Sebastiensiani . pic.twitter.com/wXoZHyiuWf — KV Oostende (@kvoostende) May 22, 2020

Er was ook een verrassende aanwezige op die slottraining. Sébastien Siani kwam meetrainen met de club waar hij tussen 2013 en 2018 actief was. Hij heeft nog een nauwe band met KVO, want toen de club in geldnood verkeerde was hij een van de initiatiefnemers tijdens de geldinzamelig.