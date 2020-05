Na de kus van Boyata... spelers in de Bundesliga krijgen juichadvies

De Bundesliga was de eerste grootste competitie in Europa waar er weer gevoetbald wordt sinds het begin van de coronacrisis. Er werden veel nieuwe regels opgelegd en er was er één waar de spelers het moeilijk mee hadden.

De meeste regels werden gerespecteerd door de spelers, maar bij een gescoord doelpunt wisten sommigen met hun emoties geen blijf. Een voorbeeld daarvan was Dedryck Boyata, die bij een doelpunt van Hertha Berlijn een kus gaf aan een ploegmaat. Onze landgenoot kwam er met een waarschuwing van af en de spelers van de Bundesliga werden in de debriefing over het eerste voetbalweekend aangemaand om harder op te letten bij hun viering. De Duitse profliga (DFL) gaf te kennen erg tevreden te zijn met de manier waarop spelers omgingen met de ongewone situatie. Grote baas Christian Seifert benadrukte andermaal dat omhelzingen en elkaars gezicht aanraken bij het vieren uit den boze is. Contact met de voet of de elleboog of helemaal geen contract is het advies.





