'Ook Everton mengt zich in de strijd om ex-Rouche'

Verlaat Christian Luyindama Galatasaray alweer na een seizoen? De boomlange verdediger verliet vorig seizoen Standard voor een Turks avontuur. Ondertussen volgen enkele Engelse clubs de situatie van de Congolees op de voet.

Christian Luyindama (26) gaf al vaker aan dat de Premier League zijn droombestemming is. Deze zomer zou het zomaar raak kunnen zijn voor de ex-speler van Standard.

Diverse Turkse media melden immers dat na Aston Villa en West Ham nu ook Everton interesse toont in de robuuste centrale verdediger. Gescheurde kruisbanden houden Luyindama al sinds november van het veld. Hij kwam dit seizoen niet verder dan tien competitiewedstrijden voor Galatasaray.

Galatasaray zegt zeker niet nee tegen een verkoop van de Congolees: er wordt immers gespeculeerd over een transfersom van om en bij vijftien miljoen euro. Het is niet bekend of Standard een percentage op de doorverkoop heeft bedongen.