Jonathan David flirt openlijk met Bundesliga, maar: "Waarom niet nog een jaartje bij AA Gent blijven?"

Jonathan David praatte eerder deze week openlijk over een mogelijke overstap naar de Bundesliga. De nog altijd maar 20-jarige Canadees voelt zich rijp voor een van de meest veeleisende competities in Europa.

In 2018 ging Jonathan David al eens op proef bij Stuttgart, maar op fysiek vlak werd de goalgetter gewogen en te licht bevonden. Hij belandde bij AA Gent, en de rest is geschiedenis.

"Ik begrijp volkomen dat Jonathan David zichzelf klaar voelt voor de Bundesliga", vertelt Mo Messoudi aan Voetbalkrant.com. "De snelheid en balbehandeling had hij twee jaar geleden ook al. Maar wat is hij de voorbije twee seizoenen gegroeid in het fysieke aspect. Hij heeft een grote motor, daar zou je van verschieten!"

Dat Jonathan David zijn plaats heeft in de Bundesliga, staat als een paal boven water. Toch is het economisch klimaat allerminst gunstig, wat zijn implicaties kan hebben op Davids situatie. "Anderzijds is het misschien niet echt het moment voor een transfer, omdat clubs toch niet met de miljoenen zullen gooien."

"Waarom zou hij niet nog een jaartje blijven? AA Gent is al zeker van Europees voetbal, misschien zelfs Champions League. Ik ben ervan overtuigd dat Thorup een grote impact heeft op een jongen als David."

"En stel dat hij het komend seizoen ietsje minder doet dan dit seizoen. Dat zal nauwelijks impact hebben op zijn marktwaarde, én de clubs zullen misschien terug iets kapitaalkrachtiger zijn tegen dan", besluit Messoudi.