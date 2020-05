Arsenal-speler ziet zijn vrouw bijna half jaar in de cel gaan: "Het was een misverstand"

Sead Kolasinac en zijn vrouw zijn met de schrik vrijgekomen. De vrouw van de Bosnische linksachter zat bijna achter tralies, nadat ze een stroomwapen het land binnensmokkelde.

De vrouw van Kolasinac vloog van Duitsland naar Engeland. Aan de andere kant van het kanaal is het verboden om stroomwapens in bezit te hebben, maar in Duitsland mag dit wel. Mits de eigenaar hiervoor de nodige administratie in orde heeft gebracht.

Bij het betreden van het Verenigd Koninkrijk werd mevrouw Kolasinac dan ook tegengehouden door de autoriteiten. De vrouw riskeerde zes maanden cel, maar kwam ervan af met een waarschuwing.

"Het ging om een misverstand", verklaarde Kolasinac zelf. "We waren niet zeker of het in Engeland wel mocht. In Duitsland mag het wel, dus had ze voor de zekerheid contact gezocht met de vliegtuigmaatschappij. Maar die antwoordde pas toen ze al op het vliegtuig zat."

"Ze werd dus aangehouden toen ze het land binnentreedde, maar er zaten geen baterijen in. Het was zelfs nog niet uit de verpakking. We dachten dat het wel zou mogen, maar dat bleek dus niet."

De Bosniër neemt voorzorgsmaatregelen sinds hij en Mesut Özil op klaarlichte dag werden aangevallen door twee mannen met een mes. De sterke verdediger deinsde toen niet terug en vloog in de aanval tegenover de overvallers.