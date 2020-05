Exact zes jaar geleden verloor Courtois Champions League-finale na late gelijkmaker Sergio Ramos

Op 24 mei 2014 stond Thibaut Courtois in de finale van de Champions League. De doelman stond toen oog in oog met zijn toekomstige club in wat een historische Champions League-finale zou worden.

Een stadsderby in de finale, waarin de twee ploegen uit Madrid elkaar bekampten. Atlético Madrid, dat met Thibaut Courtois en Toby Alderweireld twee Belgen in de selectie had, was lichtjes de underdog. Het werd een finale die op het scherpst van de snee gespeeld werd.

Courtois stond in doel bij Atlético, terwijl aan de overkant levende legende Iker Casillas het doel verdedigde. Maar de Spanjaard kende een ongelukkige avond toen hij bij een hoge bal slecht uitkwam. Godin won het duel en kopte de bal in een leeg doel.

92:48

Real Madrid was op achtervolgen aangewezen en een gelijkmaker kwam er maar niet. Tot in de allerlaatste minuut het moment was gekomen voor Sergio Ramos. De Spanjaard rukte zich op een corner los van Godin en kon de corner van Modric overhoeks binnenkoppen.

De wedstrijd ging zo naar verlengingen en daarin was een zichtbaar vermoeid Atlético niet meer in staat Real Madrid af te stoppen. Het was Bale die sneller op een voorzet kon reageren dan Toby Alderweireld en Real Madrid weer op voorsprong bracht. Doelpunten van Marcelo en Cristiano Ronalde verzekerde de zege.

La Décima

Het was de tiende eindoverwinning voor Real Madrid, ook wel 'La Décima' genoemd. Later schreef de Spaanse club nog meer geschiedenis door de beker drie keer na elkaar te winnen, maar voor velen blijft die tiende de speciaalste. Vooral vanwege de late gelijkmaker.

"Ik was ervan overtuigd dat we nog gingen scoren. Ik was tijdens het nemen van die corner dan ook heel erg kalm", vertelde Luka Modric. "Sergio positioneerde zich goed en hoe hij dan boven iedereen uit torende om die bal binnen te koppen. Kippenvel!."

Ook doelpuntenmaker Sergio Ramos herinnert zich het doelpunt nog goed. De Spanjaard heeft de beker zelfs vereeuwigd op zijn lichaam via een tattoo. "Het was een historisch moment. Ik denk dat we toen de geschiedenis van deze club hebben veranderd. Het winnen van die titel zit in het DNA van deze club."